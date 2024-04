Alexandre de Moraes dá 5 dias para o Twitter explicar descumprimento de ordens do STF

Terça 23/04/24 - 6h58

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de cinco dias para o X (antigo Twitter) explicar questões levantadas pela Polícia Federal sobre o cumprimento de decisões judiciais.



A PF afirmou que o X tem mantido bloqueios de contas ordenados pela Justiça brasileira, mas permitiu que os investigados continuassem usando a plataforma para fazer transmissões ao vivo e que os usuários brasileiros interagissem com os perfis suspensos.



A PF mencionou uma reorganização, agora atuando internacionalmente para evitar a Justiça brasileira.



O X, questionado na investigação, afirmou ter recebido 88 ordens do STF e 29 do TSE para bloqueio ou suspensão de contas, resultando em 226 contas bloqueadas.



Os investigadores dizem que usuários brasileiros ainda podem acessar as contas suspensas e serem notificados sobre transmissões ao vivo, apesar dos bloqueios.