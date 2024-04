Conselho da Petrobae, por 6 votos a 4, decide pagar metade dos dividendos (43 bilhões de reais) de 2023

Quinta 25/04/24 - 14h55

O conselho de administração da Petrobras aprovou o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da empresa, correspondentes ao ano de 2023.



O montante total da reserva é de R$ 43,9 bilhões.



Inicialmente, houve discordância em relação à proposta, com representantes do governo se opondo à medida na reunião anterior.



A decisão final foi a favor da distribuição, com a votação resultando em 6 a 4 a favor do pagamento de 50% dos dividendos.



Anteriormente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o da Casa Civil, Rui Costa, e o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, haviam concordado em uma reunião no Palácio do Planalto que defenderiam o pagamento de 100% dos dividendos aos acionistas da Petrobras.