Polícia Civil, em M. Claros: "...policiais apreenderam um pé de maconha, parte da mesma substância de forma prensada, skank, balanças, cadernos com anotações contábeis, um carro e quase R$ 10 mil"

Quinta 25/04/24 - 19h10

Divulgado pela Polícia Civil, 19h12m:



Montes Claros: PCMG prende suspeito de cultivo e venda de drogas



Nesta quinta-feira (25/4), em Montes Claros, Norte do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão expedido para a residência de um homem de 30 anos, investigado por tráfico de drogas, no bairro Vilage do Lago II.



No local, os policiais civis apreenderam entorpecentes, joias e dinheiro, o que resultou na prisão em flagrante do investigado. Também no imóvel, foi localizada uma estufa com vaso de maconha.





As investigações que antecederam a ação policial foram coordenadas pela equipe de investigação de tráfico de drogas, com apoio da Agência de Inteligência Policial em Montes Claros.



Durante levantamentos, os policiais civis reuniram indícios de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na região. Assim, a PCMG representou ao Judiciário pelas buscas no endereço do investigado.



Sobre os fatos, o delegado Cézar Salgueiro conta que, durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam um pé de maconha, parte da mesma substância de forma prensada, skank, balanças, cadernos com anotações contábeis, um carro e quase R$ 10 mil.



“Na casa dele, encontramos uma estufa com um vaso e um pé de maconha. Isso demonstra que, além de comercializar os entorpecentes, ele também os cultivava“, pontuou.



Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito ficou à disposição da Justiça.