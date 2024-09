Anunciada a troca do comando da PM em Minas. Veja os nomes de quem sai e de quem entra

Segunda 23/09/24 - 13h59

O governador Zema anunciou o coronel Carlos Frederico Otoni Garcia como o novo comandante-geral da Polícia Militar de Minas, substituindo o coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, que deixou o cargo supostamente após desgaste com deputados estaduais, conforme notícia a imprensa de BH.



O coronel Maurício José de Oliveira foi nomeado novo chefe do Estado-Maior da PMMG.



Os nomes para chefia do Gabinete Militar do Governador e Corregedor-Chefe da PMMG serão ainda anunciados.



O coronel Carlos Frederico, que era chefe do gabinete militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil está na PM desde 1995, com formação em Segurança Pública e Direito, formado em Varginha.



A publicação da troca de comando ainda será definida.