Tite deixa o Flamengo com 70 jogos, 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas

Tite não é mais o técnico do Flamengo.O clube anunciou sua saída nesta segunda-feira (30).Ele vinha comando a equipe desde outubro de 2023.Tite conquistou o Campeonato Carioca de 2024, mas enfrenta pressão crescente após a eliminação da Libertadores.Em 70 jogos à frente do Flamengo, o técnico teve 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.O time ocupa atualmente a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil.Filipe Luís assumirá interinamente o comando.