Transição no governo dos Estados Unidos também agita o preço do dólar

Sexta 29/11/24 - 21h56

O dólar encerrou a sexta-feira (29) cotado a R$ 6,001, marcando alta de 0,17% no dia e acumulando valorização de 3,8% em novembro.



Durante a semana, a moeda chegou à máxima de R$ 6,115, com os investidores reagindo ao pacote do governo.



O mercado considerou insuficientes as propostas para estabilizar a dívida pública.



O anúncio simultâneo de isenção de IR para rendas de até R$ 5 mil, que pode gerar mais deficit, aumentou a descrença dos investidores.



A transição de governo nos EUA, com medidas econômicas defendidas pelo presidente eleito Donald Trump, também pressiona o dólar globalmente.



A volatilidade continuará até que haja clareza sobre as políticas fiscais brasileira e internacional.