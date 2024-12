Bolão em S. Paulo levou os 74 milhões de reais da Mega, com os números 01, 20, 32, 43, 57 e 59

Terça 03/12/24 - 20h45

Bolão na cidade de Araras (S. Paulo), faturou o prêmio de R$ 74.745.172,19 na Mega-Sena desta terça-feira (3).



As dezenas sorteadas foram: 01, 20, 32, 43, 57 e 59.



40 apostadores acertaram a quina e receberão R$ 100.231,07 cada.



Já a quadra premiou 4.013 pessoas, com um prêmio individual de R$ 1.427,23.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá na quinta-feira (5), com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.



A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.