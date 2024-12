Homem de 46 anos bate moto contra poste em bairro de M. Claros, sofre parada cardíaca, é intubado e morre no local, na noite de sábado

Sábado 14/12/24 - 21h02

Do Samu, 20h35m:







A Unidade de Suporte Avançado e as Motolâncias do SAMU foram acionadas para prestar atendimento após um motociclista colidir em um poste na Vila Sion, em Montes Claros, na tarde deste sábado (14).



Quando os socorristas do SAMU chegaram ao local, o homem de 46 anos estava em parada cardiorrespiratória.



Os profissionais iniciaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar imediatamente.



Ainda no local do acidente, os socorristas realizaram um exame de ultrassom no paciente e foi detectado um provável pneumotórax.



A equipe médica intubou, medicou e ainda realizou um procedimento cirúrgico, a toracotomia, no paciente.



Porém, apesar dos esforços das equipes, a vítima não resistiu e acabou falecendo no local.