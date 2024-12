Casal de 70 anos que viajava de BH a Mirabela teve o carro atingido por carreta na serra de Bocaiúva, na manhã de domingo. Homem morreu

Domingo 22/12/24 - 8h07

Dos Bombeiros, domingo, 8h06:



Na manhã deste domingo (22/12), a guarnição de salvamento do PEMAD foi acionada para atender uma colisão frontal envolvendo um automóvel e uma carreta na BR-135, no km 382, próximo à comunidade de Lagoinha, zona rural de Montes Claros/MG.



O automóvel transportava um casal de idosos que viajava de Belo Horizonte com destino à cidade de Mirabela/MG. A carreta seguia sem carga, partindo de Francisco Sá/MG com destino a Varginha/MG.



Com o impacto da colisão, o motorista do automóvel, o senhor D.F.P.L., de 70 anos, não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito constatado no local pela equipe de suporte avançado do SAMU.



A passageira, consciente no momento do resgate, apresentava uma fratura exposta no membro inferior esquerdo e foi prontamente atendida, sendo conduzida pelo SAMU para um hospital em Montes Claros.



O motorista da carreta não sofreu ferimentos.



A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos, e, após a conclusão, o corpo da vítima foi liberado para a funerária. Uma equipe da concessionária responsável pela rodovia também esteve presente, realizando o balizamento e organizando o tráfego na via.