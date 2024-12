Ex-deputado Daniel é novamente preso pela Polícia Federal, dias após ser solto. Será levado para Bangu 8

Terça 24/12/24 - 8h28

O ex-deputado federal Daniel Silveira foi detido pela Polícia Federal nesta terça-feira (24) em Petrópolis (Rio).



É acusado de violar as condições impostas na liberdade condicional.



Ele será transferido para o presídio Bangu 8, no Rio.



Silveira foi preso em fevereiro de 2023.



Na última sexta-feira (2O), recebeu liberdade condicional do ministro Alexandre de Moraes, do STF.



A decisão impôs restrições como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar a redes sociais.



Nova ordem de prisão foi emitida de forma sigilosa: o ex-parlamentar estaria descumprindo uma dessas condições.