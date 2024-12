Jornal de BH: "Prefeito de Montes Claros ainda respira com ajuda de aparelhos após sofrer AVC"

Quinta 26/12/24 - 11h24

Jornal O Tempo, quinta-feira, 11h23m:Prefeito de Montes Claros ainda respira com ajuda de aparelhos após sofrer AVCAs informações foram atualizadas pela prefeitura da cidade nesta quinta-feira (26 de dezembro) em nota à imprensaO prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), continua internado na Santa Casa da cidade no Norte de Minas e está estável após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite de domingo (22 de dezembro). Ele ainda respira com ajuda de aparelhos.As informações foram atualizadas pela prefeitura da cidade na manhã desta quinta-feira (26 de dezembro) em nota à imprensa. De acordo com o texto divulgado, está sendo iniciada a redução dos sedativos usados após o chefe do Executivo ter passado por uma cirurgia.Souto foi sedado após ser submetido a uma trombectomia mecânica, procedimento de desobstrução das artérias, segundo atualizou a Prefeitura de Montes Claros na última terça-feira (24 de dezembro).O procedimento foi realizado com sucesso e ele permanece sendo monitorado pela equipe médica.Aos 90 anos, Humberto Souto cumpre os últimos dias do segundo mandato como prefeito de Montes Claros.Em janeiro, ele dá lugar ao atual vice-prefeito, Guilherme Guimarães (União Brasil), eleito com 71,79% dos votos válidos.