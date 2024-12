Prisão de homem, de 30 anos, nesta segunda-feira, chocou a população de Taiobeiras pelo desfecho do que aconteceu na última sexta-feira, com sua namorada

Terça 31/12/24 - 8h03

Do Jornal O Tempo, de BH, segunda-feira, 23h39m:Suspeito de matar a ex e forjar suicídio é preso no Norte de MinasHomem confessou ter enforcado a vítima e, para tentar se livrar da prisão, usou uma corda para simular que ela tirou a própria vida; crime chocou TaiobeirasJosé Vítor CamiloA morte de Kamille Oliveira, de 21 anos, apurada inicialmente como um suicídio, na cidade de Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira (30 de dezembro) com a prisão de um homem de 30 anos, ex-namorado da jovem, que confessou tê-la enforcado e simulado um enforcamentoO feminicídio foi elucidado pela Polícia Civil três dias após o encontro do corpo da jovem, na última sexta-feira (27). Kamille foi achada sem vida em casa, com o corpo suspenso e amarrado por uma corda no telhado de sua residência.Segundo as informações divulgadas pela delegada Mayra Coutinho, após o encontro do cadáver, a perícia técnica foi até o endereço e coletou vestígios no local. Porém, em conversa com familiares, a instituição soube que eles suspeitavam que a morte, na verdade, não tivesse sido um suicídio.Após a instauração do inquérito, os investigadores da Delegacia de Taiobeiras acabaram conseguindo identificar o suspeito, que foi conduzido para a unidade policial, Lá, ele acabou confessando o homicídio, contando que tinha um relacionamento amoroso com Kamille e que, no dia, aconteceu uma briga que acabou evoluindo para agressões.Conforme o relato dos suspeito aos policiais, após asfixiar a jovem e deixá-la desacordada, já acreditando que tinha matado a ex, ele então usou a corda para simular o suicídio e "garantir impunidade", ainda conforme a Polícia Civil.Após a confissão, a delegada pediu a prisão temporária do suspeito na Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará o andamento das investigações, que seguem acontecendo.Família clama por JustiçaPelas redes sociais, parentes da jovem morta cobra que Justiça seja feita. Eles temem que, por ser réu primário e ter confessado o assassinato, ele receba o benefício de responder ao crime em liberdade."Uma jovem cheia de sonhos, esse monstro não pode ser preso. Vamos compartilhar, por favor. Segundo a Justiça, esse monstro pode ser solto e aguardar em liberdade por ser réu primário e ter confessado o crime. Não vamos nos calar diante dessa situação. Uma família inteira destruída", compartilhou uma familiar da jovem.