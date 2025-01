"A motorista perdeu o controle do veículo e capotou às margens da pista; no momento (...), chovia. Quando os socorristas chegaram, mãe e filho já haviam saído do veículo com a ajuda de pessoas que...".

Sábado 11/01/25 - 15h51

Do Samu, sábado, 15h48m:Socorristas do SAMU de Mirabela enquanto retornavam de uma transferência inter-hospitalar pararam para prestar socorro às vítimas de um capotamento na MGC-135, em Montes Claros, na tarde dessa sexta-feira (10).A equipe havia acabado de realizar uma transferência de um paciente e retornava para base, quando deparou-se com o acidente na rodovia.A motorista perdeu o controle do veículo e capotou às margens da pista; no momento do acidente chovia. Quando os socorristas chegaram, mãe e filho já haviam saído do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local.A motorista de 40 anos apresentava dor abdominal, náusea e vertigens e o menino de sete anos não apresentava ferimentos aparentes.Os dois foram atendidos pelos profissionais do SAMU e encaminhados para o Hospital Universitário, em Montes Claros.