Banco Central pode elevar a taxa básica de juros do Brasil para o maior nível em quase 2 décadas

Quarta 29/01/25 - 6h46

Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sob a presidência de Gabriel Galípolo, indicado por Lula, o Banco Central deve manter alta na taxa básica de juros.



A expectativa do mercado é um aumento de um ponto percentual, elevando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano.



Se confirmada, será a quarta elevação consecutiva, sugerindo que a taxa pode ultrapassar 15% ao ano até meados de 2025, atingindo o maior nível em quase duas décadas.



Será a primeira vez em que os diretores indicados por Lula são maioria no Copom.





Lula, depois de muitas críticas, agora prometeu não interferir no Banco Central.