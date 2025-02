De volta a Brasília, políticos escolhem hoje os presidentes do Senado e da Câmara, às 10h e 16 horas

Sábado 01/02/25 - 6h52

De volta a Brasília, deputados e senadores votam neste sábado (1º) para escolher os novos presidentes da Câmara e do Senado, e que ficarão no cargo até 2027.



A escolha do novo presidente do Senado, que também assume o cargo de chefe do Congresso, ocorre às 10h.



Em seguida, serão definidos os vice-presidentes e secretários.





A eleição para a presidência da Câmara acontecerá às 16h.



Os deputados votarão de forma eletrônica e elegem toda a Mesa Diretora de uma vez.



O candidato precisa da maioria absoluta dos votos.



Os favoritos são Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no Senado e Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara, ambos com apoio do Centrão.