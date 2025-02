Caminhão que vinha de Taiobeiras para Janaúba tomba e fere o seu motorista, de 34 anos

Terça 18/02/25 - 6h22

6h21, segunda-feira, do Samu:







A equipe do SAMU de Vale das Cancelas foi acionada para prestar atendimento após um caminhão tombar na LMG-626, em Fruta de Leite, na noite dessa segunda-feira (17).



O motorista de 34 anos ficou ferido após o veículo, carregado de madeirite, tombar as margens da rodovia.



O veículo seguia de Taiobeiras para Janaúba, quando ocorreu o acidente.



O homem foi socorrido pelo SAMU apresentando um corte na cabeça e no cotovelo, além de escoriações no ombro.



Após ser atendido no local, a vítima foi encaminhada, consciente, para o hospital de Salinas.