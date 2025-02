Israel recebeu neste sábado mais 2 reféns do Hamas, deve receber mais 4 ainda hoje, e libertar 602 prisioneiros palestinos

Sábado 22/02/25 - 6h43

Israel recebeu, na madrugada deste sábado (22), mais dois reféns libertados pelo Hamas como parte do acordo de cessar-fogo em vigor desde 29 de janeiro.



A entrega ocorreu na passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, com a mediação da Cruz Vermelha.



Outros quatro reféns ainda devem ser soltos ao longo do dia, segundo informações do governo israelense.



Os reféns libertados são Tal Shoham, de 40 anos, e Avera Mengisto, de 39, este último mantido pelo Hamas há quase uma década.



A expectativa é que, em troca, Israel liberte 602 prisioneiros palestinos detidos em seus centros de detenção.



O acordo de troca de reféns tem enfrentado dificuldades, com tensões entre as partes que quase levaram à quebra da trégua nos últimos dias.



Na sexta-feira (21), um corpo entregue pelo Hamas foi identificado como sendo de Shiri Bibas, sequestrada no ataque de 7 de outubro junto com seus dois filhos pequenos.



Israel acusa o grupo de ter violado o cessar-fogo, afirmando que os restos mortais inicialmente entregues não correspondiam a nenhum refém israelense.



O governo israelense optou por manter o acordo, mas advertiu que o Hamas terá que "pagar o preço" por eventuais descumprimentos.