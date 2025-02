Homem atingido por tiros estava caído em posto de gasolina de M. Claros, nesta madrugada de segunda-feira. Estava ferido no peito e na cabeça e foi incubado no local

Segunda 24/02/25 - 6h28

6h27m, segunda-feira, do Samu:







O SAMU foi acionado para prestar atendimento a um homem após ele ser atingido por disparos de arma de fogo na avenida Deputado Plinio Ribeiro, no bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros, na madrugada desta segunda-feira (24).



Quando o SAMU chegou ao local, a vítima, que não foi identificada, estava caída em um posto de combustíveis inconsciente e apresentando perfurações no tórax e cabeça.



Devido a gravidade do paciente, a equipe médica do SAMU precisou intubá-lo no local.



Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros em estado grave.