Novas tarifas sobre produtos do México, Canadá e China vão entrar em vigor a partir de terça-feira. China pode retaliar

Sexta 28/02/25 - 7h20

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que novas tarifas sobre produtos do México e Canadá entrarão em vigor na terça-feira (4).



Importações da China sofrerão um acréscimo de 10%.



A medida faz parte da estratégia para pressionar esses países sobre o combate ao tráfico de fentanil, droga responsável por milhares de mortes nos EUA.







A China se prepara para anunciar suas prioridades econômicas para 2025 e pode adotar contramedidas.



Apesar de uma redução nas apreensões de fentanil na fronteira, autoridades alertam que a quantidade ainda é alarmante.



As tarifas refletem a preocupação do governo Trump com a crise dos opioides e mostram que questões comerciais e segurança pública seguem interligadas.