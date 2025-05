CBF anunciou eleições no dia 25 de maio, mas Ednaldo recorreu ao STF pedindo a suspensão da nova escolha

Sábado 17/05/25 - 6h38

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a realização de novas eleições para a presidência da entidade no dia 25 de maio, após o afastamento de Ednaldo Rodrigues por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



O interventor nomeado, Fernando Sarney, será responsável por conduzir o processo eleitoral, que também definirá oito vice-presidentes e seis membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2025 a 2029.







O edital de convocação será publicado em 17 de maio, HOJE, e o prazo para registro das chapas ocorrerá entre os dias 18 e 20 do mesmo mês.



Ednaldo Rodrigues, por sua vez, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a suspensão das eleições, argumentando que a realização do pleito antes do julgamento definitivo sobre sua destituição, previsto para 28 de maio, poderá acarretar nulidades e sanções institucionais à CBF.



A situação gera incertezas no cenário esportivo nacional, especialmente em relação à continuidade de projetos iniciados sob a gestão de Rodrigues, como a contratação do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.