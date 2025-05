Navio-escola da Marinha do México atinge - com mastros de 45 metros - o fundo da histórica ponte do Brooklyn, em Nova York. 2 tripulantes morreram e há casos graves entre os 17 feridos. (A ponte foi reaberta, horas depois)

Sábado 17/05/25 - 22h59

Nesta noite de sábado, 17, o navio-escola Cuauhtémoc, da Marinha do México, bateu contra a Ponte do Brooklyn, em Nova York, resultando na morte de dois tripulantes e ferimentos em pelo menos 17 pessoas, incluindo casos graves.



Foi por volta das 20h30 (19h30m no Brasil), quando a embarcação, que transportava 277 pessoas, perdeu potência durante uma manobra de partida, fazendo com que seus mastros de aproximadamente 45 metros de altura atingissem a parte inferior da ponte.



Imagens registradas por testemunhas mostram os mastros se quebrando e caindo sobre o convés, com alguns tripulantes pendurados nas estruturas danificadas.



A Ponte do Brooklyn, inaugurada em 1883 e um dos marcos históricos de Nova York, não sofreu danos estruturais significativos e foi reaberta ao tráfego algumas horas após o acidente.





O Cuauhtémoc estava em uma missão de treinamento que inclui visitas a 22 portos em 15 países, como parte da formação final de cadetes da escola naval mexicana.





A Marinha do México suspendeu temporariamente a viagem e iniciou uma investigação em colaboração com autoridades locais e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA.



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou condolências às famílias das vítimas e agradeceu o apoio das autoridades nova-iorquinas.



O prefeito de Nova York, Eric Adams, elogiou a rápida resposta dos serviços de emergência, que evitaram tragédia ainda maior.



O navio Cuauhtémoc, construído em 1981, é conhecido por promover a cultura mexicana em viagens internacionais e desempenha um papel importante na formação de oficiais navais.



As investigações sobre as causas exatas da colisão continuam, com foco na falha mecânica que levou à perda de controle da embarcação.