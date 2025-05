Acidente matou familiares do técnico Mano Menezes, de 16 e 9 anos

Sábado 17/05/25 - 15h09

Na tarde de sexta-feira, 16, acidente na BR-293, em Santana do Livramento (Rio Grande do Sul), resultou na morte de três pessoas, incluindo dois familiares do técnico do Grêmio, Mano Menezes.



As vítimas fatais foram Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, filhos de Álvaro Dumoncel e enteados de Camila Menezes, filha do treinador.



Ambos faleceram no local.



A terceira vítima foi Maurício Moraes, psicólogo de 42 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



O veículo, um Honda CR-V com placas de Dom Pedrito, saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia por volta das 15h20.



Outros dois ocupantes, o motorista de 29 anos e um passageiro de 23, de Dom Pedrito, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



O Grêmio liberou Mano Menezes das atividades da partida contra o São Paulo, marcada para sábado (17).