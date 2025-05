Conflitos em expansão: padre anuncia que não aceita batizar "bebês reborn", bonecas que já são disputadas judicialmente e enfurecidamente por casais que se separam

Domingo 18/05/25 - 8h25

O tema dos bebês reborn — bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos — tem gerado debates e situações inusitadas no Brasil, envolvendo líderes religiosos e até gerando disputas judiciais.



Padre com mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram publicou uma mensagem esclarecendo que não realiza batismos ou primeiras comunhões de bonecas reborn, nem “oração de libertação para bebê possuído por um espírito Reborn”.



Ele sugeriu que tais casos sejam encaminhados a profissionais de saúde mental ou ao fabricante da boneca.



Nos comentários, seguidores reagiram também com humor, mencionando acusações de “rebornfobia” e oferecendo serviços de babá para as bonecas.



Foi relatado caso em que um casal, após o término do relacionamento, disputava na Justiça a guarda de bebê reborn.



A boneca possuía perfil no Instagram que gerava receita por meio de monetização e publicidade, tornando-se o objeto da disputa.



A advogada recusou atuar na ação de guarda, por considerar juridicamente impossível, mas se dispôs a auxiliar na disputa pela administração do perfil da boneca nas redes sociais.



Os chamados bebês reborn transcenderam o status de brinquedos, tornando-se objetos de vínculos emocionais profundos e até mesmo de disputas legais, refletindo questões sociais e psicológicas.