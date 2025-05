Japão também suspendeu a importação de carne de aves do Rio Grande do Sul

Domingo 18/05/25 - 23h41

O Japão suspendeu temporariamente a importação de carne de aves da cidade de Montenegro e de aves vivas de todo o estado do Rio Grande do Sul, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira.



O surto foi detectado em uma propriedade da cidade de Montenegro, onde 15 mil aves morreram devido à doença e outras 2 mil foram abatidas preventivamente.



Outros países, como China, União Europeia, México, Chile e Uruguai, também impuseram restrições às importações de produtos avícolas brasileiros.



O Ministério da Agricultura do Brasil enfatizou que a gripe aviária não é transmitida por meio do consumo de carne ou ovos e que o país continua sendo considerado livre da doença em aves comerciais.



O Japão, que importa cerca de 70% de sua carne de frango do Brasil, monitoran de perto o impacto da suspensão no mercado interno.



O Brasil espera que, com a contenção do surto, as exportações possam ser retomadas em breve.