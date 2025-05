Dirigente do PCC, preso na Bolívia, movimentou 50 homens da Polícia Federal para ser transferido a Brasília

Domingo 18/05/25 - 17h49

Tuta, Integrante do PCC, já está na Penitenciária Federal em Brasília

Operação de transferência envolveu 50 integrantes da Polícia Federal







PEDRO PEDUZZI - REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL



Já se encontra na Penitenciária Federal em Brasília o integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido como Tuta. Ele foi preso na última sexta-feira (16), ao comparecer a uma unidade policial da Bolívia para tratar de questões migratórias.

O Ministério da Justiça divulgou imagens do embarque de Tuta em avião da PF, em Santa Cruz, em uma operação de transferência que envolveu 50 integrantes da Polícia Federal.

A escolta até a Penitenciária Federal em Brasília contou com 18 homens da Polícia Penal Federal, além do apoio das polícias Militar e Civil do Distrito Federal.

"O criminoso ficará detido em presídio de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal (SPF), cujo objetivo é isolar lideranças criminosas e presos de alta periculosidade", informou a PF, em nota

Prisão

Ao ser preso na Bolívia, Marcos Roberto apresentou às autoridades bolivianas um documento falso, no qual se chamaria Maycon da Silva. A falsidade foi detectada imediatamente e, na sequência, foram acionadas Interpol e um oficial da Polícia Federal.

O brasileiro foi identificado como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro vinculado à organização criminosa. Ele consta na Lista de Difusão Vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

Foragido internacional desde 2020, Tuta é condenado a 12 anos de prisão no Brasil por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Detalhes

Detalhes sobre a prisão de Tuta serão apresentados na segunda-feira (19) por diversas autoridades. Entre elas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.