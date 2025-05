Quina de S. Joao, no dia 28 de junho, já aceitará apostas a partir desta segunda-feira

Segunda 19/05/25 - 6h55

As apostas para a Quina de São João 2025 têm início nesta segunda-feira, 19 de maio.



O concurso especial será sorteado em 28 de junho, um sábado.



O prêmio deste ano pode alcançar R$ 230 milhões, valor que não acumula e será distribuído mesmo que ninguém acerte os cinco números sorteados.





Caso não haja ganhadores na faixa principal, o montante será destinado aos acertadores de quatro números, e assim sucessivamente, conforme as regras dos concursos especiais da Caixa, como a Lotofácil da Independência e a Mega da Virada.



Para participar, os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.



As apostas devem ser feitas em volantes específicos da Quina de São João, permitindo a escolha de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.



A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.



A Quina de São João é um dos concursos mais aguardados do calendário das loterias brasileiras.