Com a China se aproximando da América Latina, almirante que assumiu o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos chega ao Brasil para visita de 3 dias, inclusive na região da Venezuela

Segunda 19/05/25 - 7h10

O almirante Alvin Holsey, comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos (Southcom), inicia nesta semana uma visita oficial ao Brasil, com uma agenda de três dias que inclui compromissos em Brasília e no Acre.



Esta é sua primeira viagem ao país desde que assumiu o cargo em novembro de 2024.



Em Brasília, Holsey se reunirá com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com os comandantes das Forças Armadas brasileiras.



O objetivo principal desses encontros é fortalecer a cooperação militar entre os dois países, abordando temas como segurança regional, operações conjuntas e estratégias de defesa.



Após os compromissos na capital federal, o almirante seguirá para Rio Branco, no Acre, onde visitará o 4º Batalhão de Infantaria do Exército.



A visita tem como foco o combate ao tráfico de drogas e armas na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, uma região estratégica para a segurança regional.



Holsey é o primeiro oficial negro a liderar o Southcom, órgão responsável por coordenar as relações militares dos EUA com países da América Latina e do Caribe.



Em seu discurso de posse, destacou a importância de parcerias sólidas na região para enfrentar ameaças externas e promover a estabilidade.



A visita ocorre em momento particular da geopolítica na América do Sul, com os Estados Unidos buscando reforçar alianças tradicionais e acompanhar a influência de outras potências na região, como a China.