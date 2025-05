Na BR-251, carreta carregada de água de coco, que vinha de Fortaleza, foi totalmente destruída por incêndio no amanhecer desta segunda-feira 19

Segunda 19/05/25 - 11h31

11h28m, segunda-feira. dos Bombeiros:(...)Na madrugada desta segunda-feira, (19/05/2025), por volta das 05h40 min, o Corpo Bombeiros Militar de Francisco Sá foi acionado para atendimento a ocorrência de incêndio em uma carreta, na BR 251, KM 381, próximo a comunidade de Vale Das Cancelas - Grão Mogol.No local. foi constatado que havia uma carreta baú, parada no acostamento e já totalmente consumida pelas chamas. Houve perda total.Segundo seu condutor, o baú estava carregado com água de coco e partiu de Fortaleza, com destino ao Paraná.Ele não soube informar as possíveis causas do incêndio.Os militares montaram uma linha direta e começaram o combate, que durou cerca de 40 minutos e consumiu aproximadamente 4.000 litros de água.A carga foi totalmente consumida pelas chamas e o que restou da carreta ficou sob responsabilidade do condutor da mesma e da PRF, que compareceu ao local.Não houve interrupção do fluxo de trânsito.