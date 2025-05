Mega desta terça-feira, já em 100 milhões de reais, é uma das maiores do ano

Terça 20/05/25 - 6h21

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira 20, o sorteio com prêmio estimado em R$ 100 milhões.



É uma das maiores premiações do ano.



As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje, em casas lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo da Caixa.



O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5.



No concurso anterior, 2.864, realizado no sábado, 17 de maio, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas (05 - 06 - 15 - 17 - 31 - 53).



É possível apostar em mais números, com o valor da aposta aumentando conforme a quantidade de dezenas escolhidas.



Os bolões são uma opção para participar em grupo, dividindo o custo das apostas.