Até 2028, França vai construir na vizinhança do Brasil prisão de 2,5 bilhões de reais para 500 presos, inclusive extremistas islâmicos enviados da Europa

Terça 20/05/25 - 6h26

O governo francês anunciou a construção de uma prisão de segurança máxima na Guiana Francesa, território ultramarino localizado na América do Sul, ao lado do Brasil.



A instalação será erguida em Saint-Laurent-du-Maroni, próxima à antiga colônia penal da Ilha do Diabo, e terá capacidade para 500 detentos, incluindo uma ala específica para 60 presos de alta periculosidade, como traficantes de drogas e indivíduos condenados por radicalismo islâmico .



O projeto, estimado em € 400 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões), tem previsão de conclusão até 2028.



Segundo o ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, a prisão visa isolar líderes de organizações criminosas e extremistas, impedindo que mantenham contato com suas redes .



A proposta gerou críticas de autoridades e moradores locais, que alegam não terem sido consultados previamente.



Jean-Paul Fereira, presidente interino da Coletividade Territorial da Guiana Francesa, expressou indignação, destacando que o acordo inicial previa uma prisão para aliviar a superlotação carcerária local, não para abrigar criminosos de outras regiões .





A região enfrenta desafios relacionados ao tráfico de drogas, sendo um ponto estratégico na rota da cocaína sul-americana para a Europa.



A taxa de homicídios na Guiana Francesa é significativamente superior à média da França continental.



A construção da prisão em uma área com histórico penal sensível reacende debates sobre a relação entre a França e seus territórios ultramarinos, especialmente no que diz respeito à autonomia local e às decisões centralizadas.