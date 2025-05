17h16m, terça-feira, do Samu: "O chamado foi para uma colisão entre moto e poste, mas quando a equipe (...) chegou não havia moto no local". O homem precisou ser intubado ali mesmo

Terça 20/05/25 - 17h21





O SAMU foi acionado para atender vítimas de um acidente na avenida Leonel Beirão, em Montes Claros, na tarde desta terça-feira (20).



O chamado foi para uma colisão entre moto e poste, mas quando a equipe do SAMU chegou não havia moto no local.



No local, estavam uma mulher que não foi identificada, que foi socorrida pelo SAMU apresentando traumatismo cranioencefálico e um homem, que também não foi identificado, que apresentava politraumatismo.



Devido a gravidade, o homem precisou ser intubado no local do acidente pela equipe médica do SAMU. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.