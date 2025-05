Bolsa fechou pela primeira vez acima dos 140 mil pontos. Dólar foi a 5,66 reais

Terça 20/05/25 - 17h49

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), atingiu marco histórico ao fechar acima dos 140 mil pontos pela primeira vez, encerrando o pregão com alta de 0,36%, aos 140.145,3 pontos .



O desempenho foi impulsionado por ações de empresas do setor de proteínas, enquanto os papéis de educação registraram queda, refletindo o impacto das novas regras para o ensino a distância.



No mercado cambial, o dólar comercial subiu 0,26%, sendo cotado a R$ 5,6693 .



A valorização da moeda norte-americana ocorreu em meio à fraqueza das commodities e preocupações com o cenário fiscal dos Estados Unidos .