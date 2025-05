2 apostas levaram os 103 milhões de reais da Mega-Sena, em Goiânia e em Caraguatatuba, em S. Paulo

Terça 20/05/25 - 22h16

A Mega-Sena desta noite:



2 apostas acertaram as seis dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio de R$ 103.014.135,88.



Os números sorteados foram: 02 - 25 - 30 - 39 - 47 - 51.



Os bilhetes premiados são de Goiânia e Caraguatatuba, esta em S. Paulo.



Em Goiânia, o prêmio foi conquistado por um bolão de cinco cotas que apostou sete números.



Em Caraguatatuba, um único apostador fez uma aposta simples de seis números.



Cada aposta vencedora receberá R$ 51.507.067,95.



94 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 68.396,43 cada.



Outras 7.319 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 1.254,90 cada.



O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site