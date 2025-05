Departamento de Defesa diz que Estados Unidos aceitaram Boeing 747-8 doado pelo governo do Catar para atuar como seu avião presidencial

Quarta 21/05/25 - 18h08

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (21) a aceitação formal de um Boeing 747-8 avaliado em US$ 400 milhões, doado pelo governo do Catar, para ser adaptado como o novo Air Force One, aeronave oficial do presidente norte-americano



O Pentágono disse que a aceitação seguiu todas as normas federais.



Especialistas questionam a legalidade da doação, citando a Cláusula de Emolumentos da Constituição dos EUA, que proíbe funcionários públicos de aceitarem presentes de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso.





A adaptação do avião para atender aos rigorosos padrões de segurança e comunicação exigidos para o transporte presidencial pode levar anos e custar muito dinheiro.





O presidente Donald Trump defendeu a aceitação da aeronave, destacando a generosidade do Catar e sugerindo que o avião será incorporado à sua biblioteca presidencial após o mandato.



No entanto, críticos alertam para possíveis riscos à segurança nacional e questionam a influência de governos estrangeiros em assuntos internos dos EUA.



O programa oficial de substituição do Air Force One, conduzido pela Boeing, enfrenta atrasos e custos elevados, com entrega prevista para 2029.