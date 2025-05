Secretário de Estado dos Estados Unidos confirma na Câmara dos Representantes que há "grande possibilidade" de o governo Trump impor sanções a ministro brasileiro do STF

Quarta 21/05/25 - 18h15

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (21) que há uma "grande possibilidade" de o governo norte-americano impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



A declaração foi feita durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA.



Rubio respondeu a questionamentos do deputado republicano Cory Mills, que expressou preocupações sobre o que ele descreveu como um "alarmante retrocesso nos direitos humanos" no Brasil, citando casos de censura e perseguição política, incluindo iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Mills sugeriu que tais ações poderiam justificar sanções com base na Lei Global Magnitsky, que permite aos EUA punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos.



Em resposta, Rubio confirmou que o caso está sendo analisado e que há uma "grande possibilidade" de que as sanções sejam aplicadas.



Essa é a primeira vez que uma autoridade do governo Trump admite publicamente a possibilidade de sanções contra Moraes.



A Lei Global Magnitsky, em vigor desde 2012, autoriza o governo dos EUA a impor medidas como bloqueio de bens e proibição de entrada no país a indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos.





O governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Washington, disse que acompanha os desdobramentos e busca esclarecer as ações do ministro Moraes no combate à desinformação e na proteção da democracia no país.



O STF não se manifestou oficialmente sobre o assunto.