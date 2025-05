Governo anuncia bloqueio de 15 bilhoes de reais no orçamento de 2025 para atingir meta fiscal de 2025 e baixar os juros

Quarta 21/05/25 - 23h25

O governo federal, por meio dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), anunciou nesta quinta-feira (22) um bloqueio de aproximadamente R$ 15 bilhões no Orçamento de 2025.



A medida visa assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal, que busca equilibrar as contas públicas e controlar o endividamento do país.







O anúncio ocorreu durante a apresentação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, documento que atualiza as projeções de arrecadação e gastos do governo.



Esta é a primeira vez que ambos os ministros participam conjuntamente dessa divulgação, sinalizando o compromisso da equipe econômica com a responsabilidade fiscal.([O GLOBO][1])



A meta para 2025 é atingir um resultado primário equilibrado, com uma margem de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de R$ 31 bilhões.