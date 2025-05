Prêmio da Mega nesta quinta-feira, mixuruca, é de 3,5 milhões de reais

Quinta 22/05/25 - 6h31

A Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (22) com mixuruca, estimado em R$ 3,5 milhões.



O último concurso teve ganhadores e não acumulou.







2 apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 103 milhões.



Uma das apostas foi um bolão com cinco cotas registrado em Goiânia e a outra, uma aposta simples feita em Caraguatatuba (S. Paulo).



Cada uma receberá R$ 51.507.067,95 .



As apostas de hoje podem ser feitas até as 19h.