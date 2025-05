Aumento de impostos entrou em vigor nesta sexta-feira. Saiba mais

Sexta 23/05/25 - 6h44

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (22) aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), para reforçar o caixa e cumprir metas fiscais de 2025 e 2026.



A medida, entrou em vigor nesta sexta-feira (23) evisa arrecadar R$ 20,5 bilhões adicionais neste ano e R$ 41 bilhões no próximo.







As alterações no IOF incidem principalmente sobre operações de crédito para empresas, previdência privada e câmbio.



Segundo o Ministério da Fazenda, as mudanças não afetam empréstimos pessoais de pessoas físicas, financiamentos habitacionais, crédito estudantil (como o Fies) e operações do Finame voltadas à aquisição de máquinas e equipamentos por empresas.





A decisão de elevar o IOF foi tomada em conjunto com o anúncio de um bloqueio de R$ 31,3 bilhões no orçamento de 2025, como parte da estratégia do governo para conter gastos e garantir o cumprimento das metas fiscais.