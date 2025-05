Quem é o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro ameaçado de ser preso em audiência no STF

Sexta 23/05/25 - 21h37

Durante audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo, por desacato.



O episódio ocorreu durante o depoimento de Rebelo como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, no processo que investiga suposta tentativa de golpe.



Ao ser questionado sobre uma reunião em que Garnier teria colocado as tropas da Marinha à disposição após a derrota nas eleições de 2022, Rebelo respondeu com uma analogia linguística, afirmando que expressões como "estou à disposição" não devem ser interpretadas literalmente.



Comparou a situação a alguém dizer "estou frito" sem estar, de fato, em uma frigideira.



A resposta irritou Moraes, que exigiu objetividade e advertiu Rebelo sobre a possibilidade de prisão por desacato caso não se comportasse .



Rebelo contestou a advertência, afirmando que sua interpretação da língua portuguesa era pessoal e que não admitia censura.



A tensão aumentou, levando Moraes a reiterar que, se o ex-ministro não se comportasse, seria preso por desacato .



A audiência é parte da fase de instrução do processo conduzido pela 1ª Turma do STF, sob relatoria de Moraes, que apura as circunstâncias e os envolvidos em tentativa de golpe de Estado no Brasil.





Natural de Viçosa, no interior de Alagoas, José Aldo Rebelo Figueiredo nasceu em 23 de fevereiro de 1956.



Jornalista e escritor, lançou em 2024 a obra “Amazônia – A Maldição de Tordesilhas”, na qual analisa os dilemas da floresta sob perspectivas históricas, ambientais e geopolíticas.



Sua carreira política se consolidou em São Paulo, estado pelo qual foi deputado federal por seis mandatos consecutivos.



Sua trajetória nas urnas começou em 1982, quando tentou uma vaga na Câmara pelo PMDB, já que o PCdoB — seu partido na época — ainda era ilegal, no regime militar.



Mesmo sem vencer naquela eleição, seguiu atuante na militância de esquerda, tornando-se uma figura influente no cenário político nacional.





Aldo Rebelo integrou, em 1984, o movimento “Diretas Já”, por eleições presidenciais diretas no Brasil.



Em 1989, foi eleito vereador em São Paulo pelo PCdoB.



Dois anos depois, iniciou uma trajetória de cinco mandatos consecutivos como deputado federal.



Entre suas contribuições legislativas, destaca-se a lei que instituiu o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares (20 de novembro) e a relatoria do novo Código Florestal.



Em 2005, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, permanecendo no cargo até 2009.