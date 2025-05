Viagem internacional já ficou bem mais cara com o aumento do IOF

Sexta 23/05/25 - 23h08

O governo federal anunciou aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para transações internacionais, impactando diretamente quem vai viajar ao exterior ou realiza remessas de dinheiro.



A alíquota para compra de moeda estrangeira em espécie e transferências para contas no exterior de mesma titularidade subiu de 1,1% para 3,5%, representando um acréscimo de 218% no imposto dessas operações .



O IOF sobre o uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos internacionais foi ajustado de 3,38% para 3,5%.



As mudanças visam unificar as alíquotas e aumentar a arrecadação federal, com estimativas de R$ 20,5 bilhões adicionais em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026







A medida afeta também plataformas digitais que ofereciam contas internacionais, como Wise e Nomad, que antes se beneficiavam de alíquotas mais baixas.



Com a nova taxa de 3,5%, essas opções perdem parte de sua vantagem competitiva .(



O governo recuou em algumas propostas, como o aumento do IOF para aplicações de fundos no exterior, mantendo a alíquota em 0% para essas operações .



O aumento do IOF pode tornar viagens internacionais e investimentos no exterior mais onerosos.