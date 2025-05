Brasil é o quarto país a enviar turistas aos Estados Unidos, atrás dos vizinhos México e Canadá, e do Reino Unido. É seguido pelo Japão e India

Sábado 24/05/25 - 14h23

O Brasil é o quarto país que mais enviou turistas aos Estados Unidos em 2024, com aproximadamente 478 mil visitantes registrados no primeiro trimestre do ano, representando um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2023.



O aumento ocorre mesmo diante de desafios como a alta do dólar, que chegou a R$ 5,66, e o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para transações internacionais.





Entre janeiro e setembro de 2024, mais de 1,35 milhão de brasileiros viajaram aos Estados Unidos, marcando um aumento de 19,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.



O ranking dos países que mais enviaram turistas aos EUA em 2024 é liderado por México (2,8 milhões de visitantes, queda de 21%), Canadá (2,6 milhões, queda de 46%) e Reino Unido (799 mil, queda de 2,5%).



O Brasil ocupa a quarta posição, seguido por Japão (451 mil, aumento de 4%), Índia (441 mil, estável) e China (405 mil, aumento de 8,7%).



Especialistas atribuem o aumento do fluxo de brasileiros aos EUA à forte influência cultural americana no Brasil, à ampliação de rotas aéreas e à redução no tempo de espera para obtenção de vistos.



Eventos futuros, como o Mundial de Clubes da FIFA em junho de 2025 e a Copa do Mundo de 2026, ambos sediados nos Estados Unidos, também devem intensificar esse movimento.





Os destinos mais procurados pelos brasileiros incluem Miami, Orlando e Nova York, com destaque para atividades de lazer, compras e visitas a parques temáticos.