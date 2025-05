Achado o homem de 88 anos que estava desaparecido desde quarta-feira. (Cães farejadores são elogiados, por capacidade que supera a dos humanos em até 1 milhão de vezes)

Sábado 24/05/25 - 14h20

14h18m, sábado, dos Bombeiros:





Na manhã deste sábado (24), a equipe do Canil do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), sediado em Montes Claros, com o apoio de voluntários, localizou o senhor Cirino José Santana, de 88 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (21).



Após dois dias de intensas buscas, realizadas por militares do 8º Pelotão de Salinas e do Canil do 7º BBM, o senhor Cirino foi encontrado em uma cachoeira, em uma região de mata da Fazenda Morro Redondo, na zona rural do município de Santa Cruz de Salinas. O idoso estava confuso e desorientado, mas em boas condições de saúde.



Após avaliação do seu estado clínico, ele foi encaminhado pelos militares até uma unidade de saúde no distrito de Água Boa, onde permaneceu sob cuidados médicos.



Durante as operações de busca, os militares percorreram cerca de 10 km, realizando varreduras em pastagens, áreas de mata, córregos e serras.



Desde a implantação do Canil do 7º BBM em Montes Claros, a maioria das ocorrências envolvendo pessoas desaparecidas tem sido concluída com êxito. O cão de busca “Zeus” vem se destacando nessas missões, tornando-se um recurso fundamental para o Corpo de Bombeiros Militar no Norte de Minas.



A utilização de cães em operações de busca, resgate e salvamento representa uma das ferramentas mais eficazes e tecnologicamente avançadas atualmente no enfrentamento de desastres naturais e outras situações emergenciais.



Dotados de uma capacidade olfativa entre 100 mil e 1 milhão de vezes mais sensível do que a humana, os cães farejadores conseguem identificar compostos orgânicos voláteis emitidos por vítimas vivas ou restos mortais, mesmo quando submersos, soterrados ou em avançado estado de decomposição.



A tecnologia biológica do faro canino é amplamente reconhecida por sua precisão e eficiência, especialmente em condições extremas. Um cão treinado pode substituir de 30 a 40 bombeiros na varredura de uma mesma área, reduzindo significativamente o tempo de resposta e os custos operacionais. Essa vantagem tática é particularmente relevante em ambientes de difícil acesso ou quando há necessidade de localização rápida, aumentando as chances de sobrevivência das vítimas.