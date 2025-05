Mega de terça-feira subiu para 7,5 milhões de reais. Ninguém ganhou neste sábado com os números 05 – 09 – 15 – 24 – 25 – 60

Sábado 24/05/25 - 21h08

A Mega-Sena na noite deste sábado, 24:



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumule para o próximo sorteio, na terça-feira.



As dezenas sorteadas foram 05 – 09 – 15 – 24 – 25 – 60







Quina (5 acertos): 82 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 22.898,73



Quadra (4 acertos): 5.050 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 531,17



Com o prêmio acumulado, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 7,5 milhões.