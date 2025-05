Enem 2025: inscrições começarão nesta segunda-feira com mudanças para concluintes do ensino médio e candidatos à certificação

Domingo 25/05/25 - 8h28

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terão início nesta segunda-feira, 26 de maio, e seguirão abertas até o dia 6 de junho, exclusivamente pelo portal do participante (enem.inep.gov.br/participante).







Neste ano, a principal novidade é a pré-inscrição automática de estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública.







Apesar do pré-cadastro, esses candidatos precisam acessar o sistema e confirmar os dados para que a inscrição seja efetivada.











Outro destaque é a possibilidade de utilizar o Enem como forma de certificação de conclusão do ensino médio, opção disponível para participantes com 18 anos ou mais. Para isso, é necessário indicar o interesse pela certificação no ato da inscrição.











As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos: 9 e 16 de novembro, em todo o território nacional, com exceção dos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba. Nessas localidades, em função de um evento regional, o exame ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.







Todos os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo, inclusive aqueles que obtiveram isenção da taxa.







A participação no Enem é requisito para acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceita por instituições internacionais conveniadas ao Inep.