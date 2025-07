Crise entre os governos dos Estados Unidos e Brasil tem nova publicação, do subsecretário de Trump contra o ministro Alexandre de Moraes

Quinta 24/07/25 - 18h56

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou mensagem oficial em seu perfil no X (antigo Twitter), chamando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de "coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro".



A nota, traduzida de declaração de Darren Beattie — subsecretário de Diplomacia Pública do governo Trump — afirma que os EUA estão “atentos e tomando providências”, sob liderança de Trump e do secretário de Estado Marco Rubio. A publicação amplia a tensão diplomática entre os dois países.







Com isso, a crise diplomática entre os governos do Brasil e Estados Unidos ganhou novos contornos nesta quinta-feira.







Anteriormente, o governo americano revlogou vistos de Moraes, de outros ministros do STF e familiares, alegando que as decisões judiciais configuram perseguição política com impacto internacional.