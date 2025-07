Sudeste brasileiro tem sinais de alguma chuva neste fim de semana, inclusive no Rio de Janeiro

Sexta 25/07/25 - 7h02

Chuva pode ganhar força nas regiões Sul e Sudeste do Brasil neste fim de semana, enquanto o interior do país segue com tempo seco.





No Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, a previsão indica pancadas isoladas com chance de trovoadas, especialmente no sábado e domingo.



O Sudeste, embora apresente temperaturas amenas entre 27 °C e 30 °C, pode ter nuvens dispersas que evoluem para chuva durante o período da tarde, especialmente na faixa interiorana do estado de São Paulo, em Vitória e regiões serranas do Rio.



O Centro‑Oeste e interior do Norte e Nordeste, o calor segue intenso, com termômetros ultrapassando os 33 °C.



A umidade relativa do ar permanece em níveis críticos — entre 20% e 30% — o que aumenta o risco de desidratação e doenças respiratórias.