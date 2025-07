STF ouvirá 10 acusados a partir desta segunda-feira: 9 militares das Forças Especiais e agente da Polícia Federal

Segunda 28/07/25 - 6h26

O STF interrogará a partir desta segunda-feira dez réus suspeitos de envolvimento em tentativa de golpe de Estado.



O grupo é formado por nove militares das Forças Especiais do Exército e um agente da Polícia Federal.



Os depoimentos são parte da fase de instrução judicial, que já contou com oitiva de testemunhas e agora segue com os interrogatórios formais dos acusados.