Bolsas europeias reagiram bem ao acordo com os Estados Unidos e subiram 1% nesta segunda-feira. França disse que foi "um dia negro"

Segunda 28/07/25 - 6h49

Donald Trump e Ursula von der Leyen definiram novas tarifas entre Estados Unidos e União Europeia.



A maioria dos produtos europeus pagará imposto de 15%, metade do que havia sido anunciado anteriormente.



Em troca, a União Europeia vai comprar cerca de 750 bilhões de dólares em energia e semicondutores americanos.



Também está previsto um investimento de 600 bilhões de dólares na economia dos EUA, além da aquisição de material militar.



Já o aço e o alumínio europeus seguem com tarifa de 50%, ao menos por enquanto.



O entendimento afasta o risco de uma guerra comercial, que ameaçava um terço do comércio mundial.



As bolsas europeias reagiram bem e abriram em alta nesta segunda-feira, com valorização próxima de 1%.



Mesmo com o alívio nos mercados, economistas alertam para um desequilíbrio favorável aos Estados Unidos.



O primeiro-ministro da França classificou o acordo como um "dia negro" para a Europa.



Alemanha e Itália destacaram o ganho de estabilidade com o pacto.



O setor automotivo europeu, que estava no centro da tensão, foi parcialmente preservado.