Intenso terremoto de 8,8 graus atinge regiões da Rússia. Provocou evacuação no Japão e no Havaí, com alertas também nos Estados Unidos e Canadá

Quarta 30/07/25 - 6h21

Um terremoto de magnitude 8,8 registrado no mar, próximo à península russa de Kamtchatka, provocou um tsunami que atingiu regiões da Rússia, Japão, Havaí e ativou alertas em diversos países do Pacífico, incluindo a costa oeste dos EUA.

As autoridades seguem em estado de alerta.



O violento terremoto foi registrado no mar, a cerca de 100 quilômetros da península de Kamtchatka, no extremo oriente da Rússia.



O tremor disparou alertas de tsunami em várias regiões do oceano Pacífico.



Na costa russa e nas ilhas Curilas, ondas de até 5 metros causaram inundações e danificaram infraestrutura local.



A população foi evacuada preventivamente.



No Japão, foi ordenada evacuação de mais de 1,9 milhão de pessoas, especialmente em Hokkaido e outras regiões costeiras.



Foram registradas ondas de até três metros.



No Havaí, o governador declarou estado de emergência e emitiu ordem de evacuação em Oahu, causando congestionamentos e atrasos em voos.



As primeiras ondas chegaram por volta das 19h locais.





Nas costas dos Estados Unidos continentais e do Canadá, o alerta atinge desde Oregon e Califórnia até o Alasca.



As populações foram instadas a manter distância das praias.



No Pacífico Sul e em outras partes da América Latina, como México, Chile, Equador e Peru, também foram emitidas alertas com monitoramento contínuo do nível do mar.



Esse terremoto é considerado um dos mais fortes registrados nos últimos anos, com epicentro em região de intensa atividade sísmica.



Várias réplicas estão sendo observadas.