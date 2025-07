Para advogado ligado a Trump, tarifaço que deve começar na sexta-feira é para evitar cenário indesejável: “Não queremos outra Venezuela, não queremos outra Cuba. Não queremos que esse tipo de coisa aconteça”

Quarta 30/07/25 - 6h40

Brian Ballard, advogado e ex-organizador das campanhas de arrecadação de Donald Trump, afirmou à CNN que o líder americano emprega tarifas sobre importações como uma ferramenta de política externa.



Para Ballard, essa estratégia é eficaz” e busca garantir vantagens para os cidadãos norte-americanos.



Afirmou que os acordos em negociação com outros países servem para evitar cenários como os de Venezuela ou Cuba.



Em suas palavras:



“Não queremos outra Venezuela, não queremos outra Cuba. Não queremos que esse tipo de coisa aconteça.”



Segundo ele, as medidas não são apenas econômicas, mas estratégicas: as tarifas funcionariam como forma de exercer pressão diplomática sobre outras nações.